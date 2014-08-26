Збірна України замість гри з Парагваєм зіграє товариський матч із командою Молдови

Спаринг відбудеться 3 вересня на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві о 20:00, повідомляє прес-служба Федераці футболу України.

Українська збірна проведе товариську зустріч зі збірною Молдови замість запланованого контрольного поєдинку із командою Парагваю, яка в останню мить відмовилася проводити матч на території України. Федерація футболу Парагваю висловила стурбованість ситуацією в нашій країні, у результаті чого було запропоновано провести гру на нейтральній території.

Зазначимо, що збірна Парагваю може стати спаринг-партнером української команди у матчі, який заплановано провести 18 листопада.

Вболівальники, які вже придбали квитки на товариський матч Україна – Парагвай, зможуть скористатися ними для перегляду гри між збірними України та Молдови.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Асоціація футболу Парагваю відмовилася від проведення матчу національних збірних команд України та Парагваю в Києві і пропонувала Федерації футболу України провести гру у цей же день на нейтральному полі в Австрії.