Легкоатлет Малосілов завоював «срібло» Юнацької Олімпіади

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У Нанкіні юні представники різних легкоатлетичних дисциплін з різних країн світу були розподілені на команди і змагалися між собою в бігу - змішаній естафеті 8х100.

Малосілов зі своєю командою фінішували другими з результатом - 1:41.39 і стали володарями срібних нагород.

Таким чином, на даний момент в активі українців 27 нагород, 8 з яких золоті, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.