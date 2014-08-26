Легкоатлет Малосілов завоював «срібло» Юнацької Олімпіади
16:05, 26 серпня 2014Спорт
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Український легкоатлет Олександр Малосілов, який спеціалізується на потрійних стрибках, здобув срібну медаль у змішаній естафеті ІІ Юнацьких Олімпійських іграх.
Українці завоювали вже 27 нагород в Нанкіні / noc-ukr.org
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
У Нанкіні юні представники різних легкоатлетичних дисциплін з різних країн світу були розподілені на команди і змагалися між собою в бігу - змішаній естафеті 8х100.
Малосілов зі своєю командою фінішували другими з результатом - 1:41.39 і стали володарями срібних нагород.
Таким чином, на даний момент в активі українців 27 нагород, 8 з яких золоті, 9 срібних та 10 бронзових медалей.
Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.
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