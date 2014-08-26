Українські бадмінтоністи програли в першому ж колі Чемпіонату світу

Україну на турнірі представляли Дмитро Завадський, Валерій Атращенков (чоловіча одиночка), Марія Улітіна (жіноча одиночка), Наталія Войцех і Єлизавета Жарка (жіноча пара), повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону Харківської області.

Виступ українців на Чемпіонаті світу відкрила Марія Улітіна з Дніпропетровська (76-я в світовому рейтингу). У суперниці Марії дісталася багаторазова чемпіонка Болгарії Петя Нєдєльчева (47-ма). Улітіна досить впевнено почала матч і лідирувала по ходу партій, але при завершенны обох партій не змогла втримати перевагу - 21:23, 20:22.

У жіночій парній категорії харків'янка Єлизавета Жарка в парі з дніпропетровською бадмінтоністкою Наталією Войцех (95-ті) зустрічалися з німецьким дуетом Джоанна Голішевськи і Біргіт Міхельс (34-ті) і не змогли чинити серйозного опору - 15:21, 12:21.

В чоловічій одиночній категорії Валерій Атращенков (118-й) мірявся силами зі спортсменом з Шрі-Ланки Дінука Карунаратна (101-й). Матч пройшов у напруженій боротьбі і тривав 52 хвилини, де в українця були реальні шанси на успіх. Але, на жаль, Атращенкову не вдалося пройти до другого кола змагань- 21:18, 17:21, 16:21.

Останнім на корт вийшов перший номер українського рейтингу в чоловічій одиночній категорії Дмитро Завадський (48-й у світі), який протистояв росіянину Володимиру Maлькову (44-й) і практично без боротьби програв з рахунком 6:21, 13:21.

Чемпіонат світу в Копенгагені триватиме до 31 серпня.