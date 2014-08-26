Український п`ятиборець Кузнецов став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор

У змаганнях змішаної естафети з сучасного п’ятиборства на ІІ Юнаціких Олімпійських іграх в Нанкіні українець Антон Кузнецов у парі з представницею Португалії Марієй Мігуейєс Тейшейрей здобули перемогу.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України У сумі чемпіони Ігор набрали 1204 очки. Друге місце у цьому виді пограми посіли турецько-венесуельский дует Ільке Озюксель - Беренгет Секуейра, третє - італійка Аврора Таньєтті та кореєць Жилунг Парк. Змагання у міксті завершили програму п`ятиборства на Іграх в Нанкіні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter