Оприлюднено склад молодіжної збірної України з футболу на матчі відбору до Євро-2015

Саме у цих матчах буде вирішуватися доля путівки у плей-офф змагань, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Для підготовки до цих матчів Ковалець викликав 24 футболісти. Слід відзначити, що виклик до національної збірної отримали захисник «молодіжки» Іван Ордець та нападник Пилип Будківський. Замість них до лав «молодіжки» викликані Михайло Писко та Сергій Вакуленко.

Повність склад команди виглядає таким чином: воротарі - Максим Коваль («Говерла», Ужгород), Микита Шевченко («Зоря», Луганськ), Артур Денчук («Металіст», Харків); захисники - Антон Братков, Дмитро Рижук (обидва - «Динамо», Київ), Олександр Насонов («Металург», Донецьк), Євген Неплях («Платаніас», Греція), Віталій Приндета («Волинь», Луцьк), Володимир Костевич («Карпати», Львів), Михайло Писко («Зоря», Луганськ); півзахисники - Віталій Буяльський, Владислав Калітвінцев (обидва - «Динамо», Київ), Олександр Нойок («Металург», Донецьк), Сергій Болбат, Сергій Вакуленко (обидва - «Шахтар», Донецьк), Олександр Караваєв, Руслан Маліновський, Максим Малишев (усі − «Зоря», Луганськ), Руслан Бабенко, Редван Мемешев (обидва − «Волинь», Луцьк), Владлен Юрченко («Байєр», Німеччина); нападники - Андрій Тотовицький, Владислав Кулач (обидва - «Іллічівець», Маріуполь), Дмитро Юсов («Металург», Запоріжжя).

Команда розпочне збір 1 вересня, коли всі футболісти зберуться у Києві. 3 вересня команда вирушить до Черкас, де і пройдуть кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи 2015 року.

Перший матч країнці проведуть 4 вересня проти команди Швейцарії, одного з головних конкурентів збірної України у груповому турнірі. Нагадаємо, що перший матч між цими командами у Швейцарії закінчився перемогою українців з рахунком 2:1.

Закінчуватиме цикл наша збірна 8 вересня матчем з командою Ліхтенштейну. Минулий матч цих збірних, що відбувся три місяці тому на полі суперника, закінчився перемогою «синьо-жовтих» з рахунком 5:2.