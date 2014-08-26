Українка Кремзер стала бронзовою призеркою юнацьких Ігор в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В зустрічі за третє місце наша спортсменка зустрілася з суперницею з Єгипту Хабібой Ісмаілі, якій не залишила жодних шансів, поклавши її на туше - 4:0.

Після завершення змагань Кремзер зазначила: "«Я їхала на Олімпійські ігри не за бронзовою медаллю, тому не дуже задоволена, адже програла азербайджанці. Нічого, тепер буду знать над чим працювати. У мене все лише по переду, все лише починається".

Таким чином, на даний момент в активі збірної України 25 медалей – 7 золотих, 8 срібних та 10 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.