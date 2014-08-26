Володимир Кличко отримав травму перед боєм з Пулєвим ще в минулу п'ятницю

Про це повідомляє Sportbox.ru.

Травма надриву сухожилля трапилася в ході тренування під час збору в австрійському Гоїнгу (Тіроль) перед боєм проти обов'язкового претендента на титул IBF Кубрата Пулєва.

Спочатку чемпіон і його команда сподівалися, що пошкодження незначне і не завадить українцю вийти на ринг. Проте, напередодні лікар клініки Святого Йоганна Роберт Зіорпаєс повідомив про те, що виступ неможливий і на чотири тижні звільнив спортсмена від тренувань.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок стало відомо, що Володимир Кличко скасував свій бій з болгарином Кубратом Пулєвим.

Бій Кличко-Пулєв повинен був відбутися 6 вересня в німецькому Гамбурзі.