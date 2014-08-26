Володимир Кличко отримав травму перед боєм з Пулєвим ще в минулу п'ятницю
12:23, 26 серпня 2014Спорт
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко отримав травму лівої руки ще минулої п'ятниці.
Володимир Кличко до останнього вірив у можливість відновлення від травми лівої руки / klitschko-brothers.com
Про це повідомляє Sportbox.ru.
Травма надриву сухожилля трапилася в ході тренування під час збору в австрійському Гоїнгу (Тіроль) перед боєм проти обов'язкового претендента на титул IBF Кубрата Пулєва.
Спочатку чемпіон і його команда сподівалися, що пошкодження незначне і не завадить українцю вийти на ринг. Проте, напередодні лікар клініки Святого Йоганна Роберт Зіорпаєс повідомив про те, що виступ неможливий і на чотири тижні звільнив спортсмена від тренувань.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок стало відомо, що Володимир Кличко скасував свій бій з болгарином Кубратом Пулєвим.
Бій Кличко-Пулєв повинен був відбутися 6 вересня в німецькому Гамбурзі.
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