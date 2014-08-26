Асоціація футболу Парагваю просить перенести матч Україна - Парагвай в Австрію

Про це повідомляється в офіційній заяві, розміщеній прес-службою АФП.

Причиною небажання грати в столиці України, за словами парагвайських футбольних чиновників, є нестабільна ситуація в Україні.

"Ми просили Федерацію футболу України перенести товариський матч між командами України та Парагваю, який повинен був відбутися 3 вересня, на нейтральне поле. Не отримавши відповіді у встановлений строк від ФФУ, ми повідомляємо про те, що збірна Парагваю та її делегація не поїде в Україну для проведення товариського матчу у зв'язку з військовими діями на території приймаючої сторони", - йдеться в заяві.

Тим не менш, АФП готова провести матч на нейтральному полі: "Наша збірна з 31 серпня буде перебувати в Австрії і зможе там провести товариський матч зі збірною України 3 вересня, якщо це влаштує ФФУ", - зазначили в АФП.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч між збірними України та Парагваю повинен був пройти 3 вересня в Києві на НСК "Олімпійський".