"Динамо" і "Карпати" зіграють у 1/8 фіналу Кубка України

Як і на стадії 1/16 фіналу організатори розділили команди на «сіяних» і «не сіяних» за допомогою рейтингу клубів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, сіяними " при жеребкуванні були - «Шахтар», «Дніпро», «Металіст», «Динамо», «Чорноморець», «Зоря», «Ворскла» та «Іллічівець».

Несіяними командами, відповідно - «Карпати», «Говерла», «Волинь», «Металург» З, «Олімпік», «Олександрія», «Полтава» та «Сталь».

У результаті жеребкування були сформовані такі пари: "Олімпік" (Донецьк) - "Металург" (Запоріжжя), "Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Чорноморець" (Одеса), ФК "Полтава" - "Шахтар" (Донецьк), "Говерла" (Ужгород) - "Металіст" (Харків), "Волинь" (Луцьк) - "Дніпро" (Дніпропетровськ), ФК "Олександрія" - "Зоря" (Луганськ), "Іллічівець" (Маріуполь) - "Ворскла" (Полтава), "Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ).

Згідно з новим регламентом турніру, введеному з сезону 2014/15, в 1/8 фіналу команди зіграють по два матчі - на своєму і чужому полі.

Ігри пройдуть 27 вересня та 28 жовтня.