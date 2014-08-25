Тренер збірної України з баскетболу Фрателло оголосив остаточний склад на ЧС

Згідно з регламентом змагань, у заявці значаться імена 12 гравців, повідомляє прес-служба БК "Черкаські мавпи".

Повністю склад збірної України виглядає так: захисники - Юджин Джетер (Шаньдунь, Китай), Олександр Мішула (Дніпро), Сергій Гладир (Нансі, Франція), Дмитро Забірченко (Будівельник), Олександр Липовий (без клубу), Святослав Михайлюк (Канзас, NCAA); форварди - Максим Корнієнко (Хімік), Ігор Зайцев (без клубу), Максим Пустозвонов (Будівельник); центрові - В'ячеслав Кравцов (без клубу), Кирило Натяжко (Лиетувос Рітас, Литва), Артем Пустовий (Хімік).

Порівняно з Евробаскетом-2013 в складі збірної України, яка поїде на чемпіонат світу, є лише одна зміна. Замість Дмитра Глєбова в заявку потрапив 17-річний Святослав Михайлюк.

Михайлюк повинен стати наймолодшим гравцем цього чемпіонату світу. Більш того, вихованець «Черкаських Мавп» може побити рекорд легендарного литовця Арвідаса Сабоніса і стати наймолодшим гравцем за всю історію проведення світових першостей. Литовський бігмен дебютував на чемпіонаті Світу в Колумбії (1982-го року) у складі збірної СРСР також у 17-річному віці. Але, на момент першого матчу Сабонісу було сімнадцять років і чотири місяці. Михайлюку ж на сьогодні сімнадцять років і неповні три місяці. Серед наймолодших зірок світового баскетболу слід відзначити дебют іспанця Рікі Рубіо на Олімпіаді 2008-го. Тоді свою срібну нагороду гравець отримав у віці 18 років.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Іспанії буде проходити з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на цьому турнірі, завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013, коли команда посіла 6-е місце.