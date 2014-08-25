УЄФА призначив арбітрів на матчі Ліги Європи за участю українських команд

Про це повідомляється в релізі УЄФА.

Турецький суддя Хусейн Гечек призначений головним арбітром на матч між хорватським "Хайдуком" і дніпропетровським "Дніпром". Гечеку допомагатимуть лайнсмени Мустафа Емре і Оркун Актас. Четвертим рефері призначений Меті Калкаван (Туреччина). Делегатом матчу буде Олександру Дякону із Румунії.

Матч, в якому харківський "Металіст" в Києві зіграє з польським "Рухом", довірили французу Тоні Шапрону. Асистенти: Філіп Женне, Алешандре Віала. 4-й арбітр - Алешандре Кастро (всі - Франція). Делегат матчу - Зоран Цвірк (Хорватія).

У свою чергу, на гру луганської "Зорі" проти голландського "Фейєноорда" призначена бригада арбітрів на чолі з данцем Кенном Хансеном. Асистенти арбітра - Ларс Рікс (Данія), Давід Ванг Андерсен. 4-й арбітр - Якоб Кехлет (Данія). Делегат УЄФА - Пьеріно Ларді (Швейцарія).

Як повідомляв УНІАН, матчі Ліги Європи за участю трьох українських команд пройдуть 28 серпня.