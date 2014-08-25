Кличко скасував бій з Пулєвим через травму - Bild
16:51, 25 серпня 2014Спорт
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Бій за даними німецького видання не відбудеться через травми сухожилля українця
Володимир Кличко отримав травму / klitschko-brothers.com
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко скасував титульний бій з болгарином Кубратом Пулєвим.
Про це повідомляє Bild.
Українець, за даними німецького видання, отримав травму сухожилля. Травму він отримав на тренуванні у своєму таборі в австрійському Гоїнгу.
"Тепер бій може відбутися через два місяці, орієнтовно в кінці жовтня", - стверджує німецьке ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв має відбутися 6 вересня в німецькому Гамбурзі.
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