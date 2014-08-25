Кличко скасував бій з Пулєвим через травму - Bild

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко скасував титульний бій з болгарином Кубратом Пулєвим.

Про це повідомляє Bild.

Українець, за даними німецького видання, отримав травму сухожилля. Травму він отримав на тренуванні у своєму таборі в австрійському Гоїнгу.

"Тепер бій може відбутися через два місяці, орієнтовно в кінці жовтня", - стверджує німецьке ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв має відбутися 6 вересня в німецькому Гамбурзі.