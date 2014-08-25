Збірна України з баскетболу провела останнє тренування перед від`їздом на чемпіонат світу

Завтра наша команда вирушить до Більбао, де завершуватиме підготовку, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Перший матч в історії України на чемпіонаті світу національна збірна проведе 30 серпня.

Підсумовуючи підготовку головний тренер національної збірної України американський спеціаліст Майк Фрателло зазначив: "Ми продемонстрували помітний прогрес як у захисті, так і в нападі. Тепер, коли ми зменшили кількість гравців, у нас є можливість давати цим гравцям більше ігрового часу. І маючи більше часу на паркеті, у них є нагода зробити якісніше багато речей. Помітно відчувається різниця в грі, якщо порівняти той період, коли ми мали 28 чоловік у складі команди і зараз, коли залишилося 13-14 гравців. Ми стали грати краще, особливо в захисті і також у нападі, що дозволило нам зробити кілька гарних кидків у матчі проти Франції та й у наступних матчах".

Що стосується останніх контрольних матчів, Фрателло відзначив: "На турнірах у Франції та Іспанії ми грали з дуже хорошими командами. Збірна Іспанії – прекрасна команда, Австралія – дуже хороша команда, французи – чинні чемпіони Європи. Ми розуміли, що грати проти таких топових команд, команд такого рівня – це важливо, аби показати, що ми можемо змагатися з ними, грати на рівних. Коли ми грали перший матч з Австралією, то не були готові, ми задіяли багато гравців, ми були самі не свої і дуже погано себе проявили. У наступній грі з Австралією ми були на рівних – 52:52 був рахунок у кінці третьої чверті, але у австралійців було троє гравців, які майстерно кидали триочкові в четвертій чверті, що у підсумку і вирішило результат гри. Проти Франції ми добре грали протягом усього матчу. Проти Іспанії у нас був дуже складний матч – ми програвали усього 4 очки десь за хвилину сорок до кінця гри. Але у нас був шанс виграти".

Стосовно остаточного визначення складу з 12 гравців, що виступлять на світовій першості, тренер відзначив: "Ми зробимо ще один відсів, нам потрібно буде прийняти ще одне рішення протягом останніх днів. 12 гравців, які поїдуть на чемпіонат світу, будуть готові там грати. Ми їдемо на першість планети, там будуть команди з усього світу, минулого літа кваліфікувалися найкращі, щоб якнайліпше зіграти цього літа. Тож ми маємо бути готові. Треба переживати не лише чи готова наша команда, а й наскільки готові наші суперники. Потрібно важко працювати і в нагороду здобувати перемоги".

Як повідомляв УНІАН, під час французько-іспанського турне збірна України перемогла чемпіона Європи - збірну Франції, віце-чемпіона Азії - Філіппіни та чемпіона Америки - мексиканців.

Чемпіонат світу в Іспанії відбуватиметься з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на цьому турнірі, завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013, коли команда посіла 6-е місце.