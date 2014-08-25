Українські спортсмени здобули дві медалі на Іграх в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Красношлик фінішувала другою у змаганнях зі стрибків у воду на трампліні 3 м. У фіналі вдало виконавши усі 4 стрибки, справившись з хвилюванням та продемонструвавши високу майстерність Красношлик набрала суму балів 459.10, пропустивши вперед лише представницю Китаю Шенгпінг Ву. Третьою фінішувала спортсменка з Малайзії Жиай Лох.

Масик завоював бронзу у змаганнях з греко-римської боротьби. У напруженому поєдинку за 3 місце у ваговій категорії 42 кг. українець переміг представника Таджикистану Равзатулоха Ісоєва з рахунком 4:2.

Таким чином, на даний момент в активі українців 24 нагороди – 7 золотих, 8 срібних та 9 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.