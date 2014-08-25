Боксер Пулєв готується до бою з Володимиром Кличком на високогір'ї

Зараз підготовка Пулєва перейшла в стадію спарингів, повідомляє boxingnews.com.ua.

Головними спаринг-партнерами болгарина є турок Еркан Тепер, зріст якого становить 195 см, 203-сантиметровий британець Річард Тауерс, і 207-сантиметровий росіянин Євген Орлов.

Зовсім скоро до них приєднається і польський гігант Маріуш Вах зріст якого становить 202 см. Нагадаємо, Вах є колишнім суперником Кличка і програв Володимиру одноголосним рішенням суддів майже два роки тому в листопаді 2012 року.

Пулєв спробує змістити з трону українського чемпіона 6 вересня в бою, який відбудеться в німецькому Гамбурзі.

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