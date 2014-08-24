"Металіст" обіграв команду Першої ліги в Кубку України лише в додатковий час

У Сумах завершився останній матч 1/16 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Суми" приймали харківський "Металіст" і зуміли звести внічию основний час гри, програвши лише в додатковий час - 0:1.

Доля матчу вирішилася на 108-й хвилині гри.

Один з лідерів чемпіонату Прем'єр-ліги "Металіст" мав відчутну перевагу над суперником з нижчого дивизона по ходу гри, але реалізувати свою перевагу так і не зумів. Більш того, в кінцівці другого тайму сумчани могли вирішити долю матчу на свою користь.

Втім, сенсації вдалося уникнути. А вже в додатковий час, на 108-й хвилині, Денис Кулаков опинився на ударній позиції і з гострого кута завдав потужний удар - м'яч від поперечини влетів у сітку. У час, що залишився харків'яни втримали перевагу, 1:0.

В іншому матчі дня у Кременчуці "Кремінь" поступився луганській "Зорі" з рахунком 0:2.

Таким чином, з 14 команд Прем'єр-ліги в наступний етап змагань - 1/8 фіналу пробилися 13 клубів. Свій матч програв лише донецький "Металург". Також на цій стадії змагань виступатимуть 3 команди з нижчих дивізіонів.

Як повідомляв УНІАН, матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу проходили 22-24 серпня.