Легкоатлет Бондаренко посів друге місце на етапі «Діамантової ліги»
20:08, 24 серпня 2014Спорт
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Українець Богдан Бондаренко посів другу сходинку в змаганнях зі стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги» в Бірмінгемі (Англія).
Богдан Бондаренко став другим на етапі Діамантової ліги / sports.ru
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Бондаренко, як і Мутаз Есса Баршим з Катару, з третьої спроби подолали планку на висоті 2,38 м., а висота 2,41 м атлетам не підкорилися.
Доля переможця вирішувалася за кращими спробами на попередніх висотах. Стартові для себе 2,28 метри Бондаренко подолав з другої спроби, у той час як Баршим витратив на них лише одну.
Третя сходинка у Дерека Друана з Канади (2,32 м).
Таким чином, перед фіналом «Діамантової ліги» в загальному заліку лідирує Бондаренко (16 очок). Баршим відстає від нього на чотири пункти.
Як повідомляв УНІАН, Богдан Бондаренко є діючим чемпіоном світу (2013, Москва, Росія) та чемпіоном Європи (2014, Цюрих, Швейцарія).
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