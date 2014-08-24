Легкоатлет Бондаренко посів друге місце на етапі «Діамантової ліги»

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бондаренко, як і Мутаз Есса Баршим з Катару, з третьої спроби подолали планку на висоті 2,38 м., а висота 2,41 м атлетам не підкорилися.

Доля переможця вирішувалася за кращими спробами на попередніх висотах. Стартові для себе 2,28 метри Бондаренко подолав з другої спроби, у той час як Баршим витратив на них лише одну.

Третя сходинка у Дерека Друана з Канади (2,32 м).

Таким чином, перед фіналом «Діамантової ліги» в загальному заліку лідирує Бондаренко (16 очок). Баршим відстає від нього на чотири пункти.

Як повідомляв УНІАН, Богдан Бондаренко є діючим чемпіоном світу (2013, Москва, Росія) та чемпіоном Європи (2014, Цюрих, Швейцарія).