Захисник Тремулінас перейшов з київського "Динамо" в іспанську "Севілью"

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Контракт з футболістом підписаний на три роки. Сума угоди не розголошується. Офіційне представлення Тремулінаса відбудеться в понеділок на клубному стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан».

Як повідомляв УНІАН, Тремулінас став гравцем київського «Динамо» в липні 2013-го року, перейшовши з французького «Бордо». Через нестачу ігрової практики в січні 2014-го Бенуа пішов в оренду у французький «Сент-Етьєн».

Таким чином, в "Динамо" він провів всього півроку. За цей час Тремулінас зіграв за киян 17 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 6 гольових передач.