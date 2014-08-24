Захисник Тремулінас перейшов з київського "Динамо" в іспанську "Севілью"
18:30, 24 серпня 2014Спорт
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Французький захисник Бенуа Тремулінаса перейшов з київського "Динамо" у клуб іспанської Прімери "Севілью".
Тремулінас провів у "Динамо" всього півроку і 17 матчів
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Контракт з футболістом підписаний на три роки. Сума угоди не розголошується. Офіційне представлення Тремулінаса відбудеться в понеділок на клубному стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан».
Як повідомляв УНІАН, Тремулінас став гравцем київського «Динамо» в липні 2013-го року, перейшовши з французького «Бордо». Через нестачу ігрової практики в січні 2014-го Бенуа пішов в оренду у французький «Сент-Етьєн».
Таким чином, в "Динамо" він провів всього півроку. За цей час Тремулінас зіграв за киян 17 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 6 гольових передач.
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