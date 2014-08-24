Легкоатлети Левченко і Піскунов завоювали два золота на Іграх в Нанкіні

Левченко виграла змагання у стрибках у висоту, а Піскунов - в метанні молота, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Левченко завершила змагання з результатом 1,89 см. Друге місце посіла француженка Наваль Менікер, третє - Міхаела Хруба з Чехії.

У свою чергу, Гліб Піскунов у секторі для метання молоту показав найкращий результат, також встановивши особистий рекорд 82.65 м. В цьому секторі срібло на рахунку Бенсе Халажа з Угорщини, бронза - у Ахмеда Юссефа з Єгипту.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

За підсумками восьми змагальних днів Юнацьких Олімпійських ігор в активі українців 22 нагороди – 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей.