Валентина Семеренко завоювала срібло літнього Чемпіонату світу з біатлону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка допустила три промахи на вогневих рубежах, але висока швидкість проходження дистанції дозволила їй обігнати більшість суперниць, поступившись лише словенській Тейє Грегорін.

Переможниця гонки Грегорін подолала дистанцію за 29 хвилин 07.8 секунди. Семеренко відстала від неї на 21,6 секунди. Третє місце дісталося китаянці Тан Цзялинь. Вона допустила два промахи і відстала від переможниці 47.3 сек.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в юніорській чоловічій гонці переслідування друге місце посів Артем Тищенко завоював срібну медаль.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер чотири нагороди - три срібла і бронза.

Чемпіонат світу в Тюмені (Росія) проходить з 21 по 24 серпня.