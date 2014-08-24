Біатлоніст Тищенко завоював срібло у гонці переслідування на літньому Чемпіонаті світу
13:57, 24 серпня 2014Спорт
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Біатлоніст Артем Тищенко фінішував другим у гонці переслідування серед юніорів на чемпіонаті світу в Тюмені.
Биталонист Тищенко виграв срібло Чемпіонату світу / sportonline.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Тищенко відстав на 50,5 секунд від переможця гонки, зробивши лише 1 промах на вогневому рубежі з 20 пострілів - на другій стрільбі.
Переможцем гонки став представник Чехії Томаш Вожин, а замкнув трійку призерів Матвій Єлісєєв з Росії.
Таким чином. на рахунку збірної України на турнірі вже 3 нагороди - два срібла і бронза.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з літнього біатлону проходить в Тюмені з 21 по 24 серпня.
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