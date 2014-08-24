Біатлоніст Тищенко завоював срібло у гонці переслідування на літньому Чемпіонаті світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Тищенко відстав на 50,5 секунд від переможця гонки, зробивши лише 1 промах на вогневому рубежі з 20 пострілів - на другій стрільбі.

Переможцем гонки став представник Чехії Томаш Вожин, а замкнув трійку призерів Матвій Єлісєєв з Росії.

Таким чином. на рахунку збірної України на турнірі вже 3 нагороди - два срібла і бронза.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з літнього біатлону проходить в Тюмені з 21 по 24 серпня.