Луческу ніколи не шкодував про те, що продовжив контракт з "Шахтарем"

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції в Києві по закінченні гри Кубка України "Оболонь-Бровар" - "Шахтар", повідомляє прес-служба донецького клубу.

Зокрема, Луческу заявив: "Можливо, газета, яка це опублікувала, навіть і не існує, я не знаю. Турецька преса завжди щось вигадує, виходячи з власних інтересів. По-перше, я ні з ким з них не розмовляв. Я залишився тут, в "Шахтарі". Причому залишився зі всією душею! Навіть при зустрічі з президентом у нас не йшла розмова про те, залишаюся я чи ні. Ми міркували про те, як організувати наш побут, де ми будемо жити, як взагалі буде проходити сезон. Тому ніяких сумнівів не було. Я вже неодноразово про це говорив".

Говорячи про можливі мотиви турецької преси, Луческу зазначив: "Кожен намагається інтерпретувати ситуацію по-своєму. Багато журналістів хочуть повідомити щось таке, що, на їхню думку, обов'язково повинно мати місце. Напевно, всі чекали, що я підпишу контракт з турецьким клубом. Хоча я відразу сказав, що хочу залишитися в " Шахтарі " і вдало пройти з командою такий непростий рік. Хтось взяв і від себе придумав пояснення, щоб вся преса зреагувала. Думаю, що Інтернет і всі інші ЗМІ тільки й чекали, щоб підхопити цю інформацію і далі її розтиражувати. Не хотілося б навіть на такі речі відповідати, адже ще багато розмов з цього приводу буде".

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня турецьке видання Takvim опублікувало інтерв'ю з Мірчею Луческу, в якому тренер гірників назвав продовження контракту з "Шахтарем" великою помилкою. Нібито йому було б набагато цікавіше працювати зараз в турецькому "Галатасараї", де було б більше можливостей самореалізуватися.

Протягом подальших п'яти днів Луческу публічно не спростовував справжність інтерв'ю, вперше зробивши це тільки зараз.