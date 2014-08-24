Збірна України здобула ще три нагороди на Іграх в Нанкіні

На рахунку українців два срібла та бронза, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В забігу на 200м наша Джойс Коба фінішувала другою з часом 23.94, пропустивши вперед лише представницю Ямайки Наталі Вайт.

Велосипедисти Дар’я Ткачова, Анжеліка Тетерич, Владислав Нізицький та Ринат Удод посіли 3-е місце у командній гонці. Результат українців - 18 хвилин рівно. На фініші українців випередили команди Чехії та Італії.

Нарешті, Людмила Лузан здобула срібло у веслуванні на каное. У фінальному заїзді в спринті вона показала результат 2 хвилини 27.122 секунди, поступившись лише Камілі Бобрз з Білорусі. Третє місце на рахунку Вікторії Моралес Казарес з Мексики.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

Наша збірна на II літніх ЮОІ вже здобула 20 нагород (5-7-8).