"Шахтар" виграв у команди Другої ліги завдяки пенальті на останній хвилині

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальним у цій грі стало порушення правил Артема Фаворова на Олександрі Гладком.

Протягом всієї гри "Шахтар" мав повну ігрову та територіальну перевагу. Тим не менш, жодна з численних атак гірників не доходила до логічного завершення. Навіть коли воротар київської команди Назарій Федорівський був безсилим допомогти своїй команді, гравці "Шахтаря" били повз або вище воріт. Крім того, фарт супроводжував "Оболонь-Бровару" і в плані суддівства, коли, наприклад, арбітр не призначив пенальті за гру рукою захисника у першому таймі.

Тим не менш, саме пенальті вирішив долю матчу вже в самій кінцівці. Фаворов намагався вибити м'яч з під ноги Гладкого, але замість цього порушив правила проти суперника і арбітр не сумніваючись призначив 11-метровий удар. Цікаво, що після першого влучного удару Луїса Адріано суддя змусив гірників перебити пенальті, так як партнери Адріано по команді завчасно вбігли в штрафний майданчик. З другої спроби Адріано забив гол, але вже повністю в межах правил - 1:0.

В іншому матчі, що проходив паралельно в Черкасах, ужгородська "Говерла" обіграла "Черкаський Дніпро" з рахунком 2:1. Цікаво, що "Говерла" програвала по ходу матчу з рахунком 0:1, але зуміла уникнути сенсації.

Таким чином, в 1/8 фіналу Кубка України вже вийшли 11 з 12 команд Прем'єр-ліги. Свій матч 1/16 фіналу програв лише донецький "Металург", який поступився ФК "Полтава" з Першої ліги. Також в наступний раунд змагань вийшла ПФК "Олександрія" (Перша ліга), яка обіграла іншого представника цього дивізіону - ФК "Тернопіль".

Ще два матчі 1/16 фіналу Кубка України відбудуться в неділю.