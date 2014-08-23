Український дует у стрибках у воду виграв бронзу чемпіонату Європи
20:16, 23 серпня 2014Спорт
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У Берліні (Німеччина) завершилися фінальні змагання у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну серед жінок в рамках чемпіонату Європи, де бронзову медаль завоювали українки Олена Федорова та Ганна Письменська.
Український дует виграв бронзу чемпіонату Європи / championat.com
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українки за свої п'ять стрибків отримали від суддів підсумкову суму балів 307.20. Вони на 21.3 бали відстали від переможців змагань.
Чемпіонками Європи у цьому виді програми стали італійки Таня Каньотто і Франческа Даллапе, срібло на рахунку німкень Тіни Пунцель і Нори Субшінскі.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.
На рахунку збірної України на даний момент вже 11 медалей (1-3-7).
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