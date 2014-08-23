Український дует у стрибках у воду виграв бронзу чемпіонату Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки за свої п'ять стрибків отримали від суддів підсумкову суму балів 307.20. Вони на 21.3 бали відстали від переможців змагань.

Чемпіонками Європи у цьому виді програми стали італійки Таня Каньотто і Франческа Даллапе, срібло на рахунку німкень Тіни Пунцель і Нори Субшінскі.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

На рахунку збірної України на даний момент вже 11 медалей (1-3-7).