Київське "Динамо" вийшло до 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Найбільшою виявилася перемога київського "Динамо" над "Зіркою" з Кіровограда - 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни вирішили долю матчу в Кіровограді вже в перші 12 хвилин. На 2-й хвилині рахунок відкрив Артем Кравець, а на 12-й Владислав Калитвинцев подвоїв перевагу своєї команди. Надалі гра заспокоїлася і кияни більше дбали про збереження переваги, ніж про її збільшення. Але, навіть в такій грі, на 66-й хвилині Олександр Драгович знайшов можливість довести рахунок до великого - 3:0. Гол престижу кіровоградська команда забила на останній хвилині гри, коли відзначився Андрій Бацула.

В інших матчах, перевага команд Прем'єр-ліги над суперниками з нижчих дивізіонів була мінімальною - 1:0. З однаковим рахунком донецький "Олімпік" обіграв "Реал Фарма" (Овідіополь, Одеська область), "Волинь" була сильнішою ФК "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), а запорізький "Металлург"обіграв харківський "Геліос".

Як повідомляв УНІАН, раніше в 1/8 фіналу Кубка України пробилися ще п'ять команд Прем'єр-ліги.

Матчі 1/16 фіналу Кубка України триватимуть до неділі.