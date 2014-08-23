Гімнаст Грико зробив медальний дубль за один день Ігор в Нанкіні

Грико став бронзовим призером у вправах на кільцях, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

«Бронзовий» результат Владислава - 13.533 балла. Золото в цьому виді програми виборов росіянин Нікіта Нагорний, срібло - Юе Ма з Китаю.

Раніше сьогодні Владислав Грико виборов «срібло» у вправі на коні.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент на рахунку збірної України вже 17 нагород, 5 з яких золоті, 5 срібних та 7 бронзових.