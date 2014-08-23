"Дніпро" і "Чорноморець" вийшли у 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Один з лідерів Прем'єр-ліги "Дніпро" свій перший матч в кубковому турнірі сезону 2014/15 провів у Чернігові, де обіграв місцеву "Десну". Суперник, який є одним з лідерів другого за значущістю українського дивізіону, зумів нав'язати боротьбу "Дніпру" і програти з гідним мінімальним рахунком - 0:1. Єдиний гол у цьому матчі на 36-й хвилині забив Євген Чеберячко. Гольову комбінацію розпочав Матос, який пробив у воротаря, а Чеберячко підкараулив відскок і головою ж додав у ворота.

У свою чергу, одесити були на голову сильніше чернівецької "Буковини" - 4:0. Тут доля матчу вирішилася вже в перші півгодини гри. На 5-й хвилині Володимир Аржанов відкрив рахунок на 17-й Анатолій Діденко подвоїв перевагу одеситів, а на 28-й Сергій Назаренко довів її до великої. Після цього гра трохи заспокоїлася, але на 49-й хвилині Сергій Назаренко зробив дубль, довівши перевагу одеситів до чотирьох голів.

В інших матчах дня, що завершилися до цього моменту, маріупольський "Іллічівець" виграв у МФК "Миколаїв" - 1:0, полтавська "Ворскла" розгромила тернопільську "Ниву" - 5:1, а львівські "Карпати" були набагато сильніше "Чайки" з Київської області - 4:0.

Єдиний матч, в якому команда Прем'єр-ліги програла відбувся в Полтаві, де ФК "Полтава" здолала донецький "Металург" з рахунком 2:1.

Крім того, у єдиному матчі п'ятниці ФК "Тернопіль" програв ПФК "Олександрія" - 1:1 (3:4 по пенальті).

Ще 9 матчів цієї стадії змагань відбудуться сьогодні ввечері і в неділю.