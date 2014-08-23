Українські юнаки завоювали ще три медалі на Іграх в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Легкоатлет Руслан Валітов посів 3-е місце у метанні диска.«Бронзовий» результат нашого спортсмена 57.48 метра, який став особистим рекордом Валітова. Золото в цьому виді програми завоював Юлонг Ченг з Китаю, срібло - німець Клеменс Пруфер.

В свою чергу, гімнаст Владислав Грико виборов «срібло». Оцінка нашого спортсмена за вправу на коні – 13.933. Чемпіоном тут став Нікіта Нагорний (Росія), бронзовим призером - Тімур Кадиров з Узбекістана.

Також друге місце виборола легкоатлетка Альона Белякова в змаганнях з метання диска. Наша спортсменка завершила виступ у Нанкіні з результатом - 51.64 м. Чемпіонкою тут стала Канг Пінг Сун з Китаю, бронзовою призеркою - Лара Лемпка з Німеччини.

Нагадаємо, що раніше сьогодні українки вибороли два золота - в змаганнях з тенісу й легкої атлетики.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент на рахунку збірної України 16 нагород, 5 з яких золоті, 5 срібних та 6 бронзових.