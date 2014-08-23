Тенісистка Калініна виборола золото Юнацької Олімпіади в парному разряді

Дівчата у фіналі здолали пару з Росії з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В обох сетах гра проходила у приблизно рівній боротьбі, проте, україно-білоруський дует зумів по разу зробити брейк на подачі суперниць в кожній партії.

Таким чином, збірна України здобула вже другу золоту медаль Ігор за день. Раніше сьогодні перемогу в змаганнях у стрибках в довжину святкувала легкоатлетка Єлизавета Бабій

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент на рахунку збірної України 13 нагород, 5 з яких золоті, 3 срібні та 5 бронзових.