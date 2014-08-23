Українські тенісисти дізналися імена суперників у першому раунді US Open

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з жеребом, у чоловічому турнірі Сергій Стаховський буде протистояти Андреасу Сеппі (Італія), а Ілля Марченко зіграє з Марко Кьюдінеллі (Швейцарія)

У жіночих змаганнях українок чекають такі суперниці: Еліна Світоліна - Полона Герцог (Словенія), Леся Цуренко - Заріна Діас (Казахстан) і Марина Заневська - Шелбі Роджерс (США).

Нагадаємо, що раніше відбулися кваліфікаційні змагання, де з 11 представників України в основний турнір пробилися троє - Марченко, Цуренко і Заневська. У свою чергу, Стаховський і Світоліна спочатку потрапили в основну сітку, завдяки високому індивідуальним рейтингом. Найкращий тенісист України Олександр Долгополов пропускає змагання через травму.

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - в цьому році пройде в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.