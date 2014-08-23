Українка Бабій виграла «золото» юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у довжину

Бабій виграла «золото» в змаганнях легкоатлетів зі стрибків у довжину, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

В третій спробі спортсменка з Запоріжжя встановила особистий рекорд (6,26 м). «Срібло» й «бронза» на рахунку італійки Беатріс Фіорезе (6,21 м) й американки Ріси Фостер (6,17 м) відповідно.

Золота медаль Бабій стала першою нагородою українських легкоатлетів на ІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент на рахунку збірної України 12 нагород, 4 з яких золоті, 3 срібні та 5 бронзових.