"Донбас Арена" постраждала від двох потужних вибухів (фото)

Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні о 6 годині ранку одна бомба влучила в Донбас Арену, а інша в енергетичний центр поруч зі стадіоном", - написав Палкін на своїй сторінці в Facebook.

Раніше, 21 серпня спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомляв про те, що "з важкої зброї була обстріляна "Донбас Арена". Але в ФК "Шахтар" цю інформацію офіційно спростували.

"Донбас Арена" є другим по місткості стадіоном України після київського НСК "Олімпійський" (розрахований на 52 667 глядачів). Вартість проекту будівництва стадіону та парку навколо нього склала 400 млн. доларів США.

За підсумками Євро-2012 Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визнав арену в Донецьку найкращим стадіоном турніру.