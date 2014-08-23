Три українських тенісиста пройшли в основний турнір US Open

Кваліфікацію подолали Ілля Марченко, Леся Цуренко та Марина Заневська, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічому турнірі у вирішальному матчі Ілля Марченко легко обіграв Ді Ву з Китаю - 6:1, 6:3

У свою чергу, у змаганнях жінок Леся Цуренко у впертій боротьбі обіграла Анну-Лєну Фрідсам (Німеччина) - 6:4, 4:6, 6:2, а Марина Заневська здолала ще одну німкеню Карину Віттхофт- 7:6 (4), 6:3.

Пробилася також у вирішальний третій раунд кваліфікаційних змагань Катерина Козлова поступилася путівку в основні змагання Юнг Чжан-Чань з Китаю- 6:2, 3:6, 3:6.

Всього у кваліфікаційному турнірі від України брали участь 11 тенісистів - 8 спортсменок у жіночому розряді і 3 в чоловічому.

Відзначимо, що крім трьох переможців кваліфікаційних змагань в основній сітці також будуть представлені Сергій Стаховський і Еліна Світоліна, що потрапили туди автоматично, завдяки своєму високому індивідуальним рейтингом. У свою чергу, найкращий тенісист України Олександр Долгополов змушений пропустити змагання через травму.

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - в цьому році пройде в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.