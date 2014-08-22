Український дует виборов бронзу у стрибках у воду на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці отримали від суддів за 6 стрибків підсумкову оцінку 433.98 бали, відставши від переможців змагань на 30.66 бали.

Чемпіонами Європи у цьому виді програми стали Ілля Захаров та Євген Кузнєцов з Росії. Срібло у німців Патріка Хаусдінга і Стефана Фека.

Нагадаємо, що раніше сьогодні бронзу в одиночних стрибках з 10-метрового трампліна виграла українка Юлія Прокопчук.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

На рахунку збірної України на даний момент вже 9 медалей (1-3-5).