Збірна України з баскетболу поступилася Іспанії в останньому контрольному матчі перед ЧС

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Завершальний з десяти спарингів наша команда проводила проти бронзового призера торішнього ЄвроБаскету. За кілька стартових хвилин господарі майданчику в Барселоні відірвалися в рахунку на 8 очок, та завдяки вдалим діям В’ячеслава Кравцова під кошиком суперників наша збірна скоротила відставання. Зрештою перша чверть завершилася з рахунком 19:14 на користь Іспанії. Друга десятихвилинка розпочалася з влучного 3-очкового кидка Ігоря Зайцева. Потім Олександр Мішула закинув два штрафні і віддав результативну передачу на Кирила Натяжка, котрий зрівняв рахунок – 21:21. А за кілька секунд Сергій Гладир кидком з-за дуги вивів Україну вперед – 21:24. Цікаво, що в ці 6 хвилин матчу в складі нашої команди очки набирали двоє гравців – Натяжко (8 очок) і Гладир (7 очок), які здобули для України 8 очок переваги. Проте, Наварро і компанія до завершення чверті скоротили її до мінімуму – 33:34.

Третя чверть прошла в більш-менш рівній боротьбі, а доля матчу вирішилася в кінцівці, де завядки влучним кидкам Родрігеса та Ібаки господарі вперше в матчі зробили перевагу двозначною – 65:54. Протягом останніх хвилин матчу іспанська команда зуміла зберегти свою перевагу.

Як повідомляв УНІАН, під час французько-іспанського турне збірна України перемогла чемпіона Європи - збірну Франції, віце-чемпіона Азії - Філіппіни та чемпіона Америки - мексиканців.

Чемпіонат світу в Іспанії відбуватиметься з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на цьому турнірі, завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013, коли команда посіла 6-е місце.