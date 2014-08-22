Українка Прокопчук завоювала бронзу у стрибках у воду на чемпіонаті Європи
16:21, 22 серпня 2014Спорт
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У Берліні (Німеччина) завершилися змагання зі стрибків у воду з 10-метрової вишки у жінок в рамках чемпіонату Європи, де 3-е місце посіла українка Юлія Прокопчук.
Юлія Прокопчук завоювала бронзу на чемпіонаті Європи / noc-ukr.org
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Прокопчук за п'ять своїх стрибків отримала загальну суму балів 341.35, відставши на 22.35 бали від переможниці змагань.
Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала Сара Барроу з Великобританії, друге місце на рахунку італійки Ноемі Баткі.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.
На рахунку збірної України на даний момент вже 8 медалей (1-3-4).
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