Українка Прокопчук завоювала бронзу у стрибках у воду на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Прокопчук за п'ять своїх стрибків отримала загальну суму балів 341.35, відставши на 22.35 бали від переможниці змагань.

Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала Сара Барроу з Великобританії, друге місце на рахунку італійки Ноемі Баткі.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

На рахунку збірної України на даний момент вже 8 медалей (1-3-4).