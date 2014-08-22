Українка Малявіна стала чемпіонкою Ігор у Нанкіні на 200-метрівці брасом

Українка подолала дистанцію 200 м брасом першою за 2:26.43, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

На другому місці фінішувала представниця Кореї Живон Янг, на третьому - угорка Ганна Жанкович.

Нагадаємо, що раніше у фінальному запливі на 100 м брасом з результатом 1:08.16 призер чемпіонату світу та Європи серед юніорів Малявіна фінішувала третьою, оновивши свій особистий рекорд.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.