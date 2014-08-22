Українка Малявіна стала чемпіонкою Ігор у Нанкіні на 200-метрівці брасом
14:23, 22 серпня 2014Спорт
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Українка Анастасія Малявіна виграла фінальний заплив Юнацьких Олімпійських Ігор в китайському Нанкіні на дистанції 200 метрів брасом.
Малявіна анастасія виграла золото Ігор в Нанкіні / noc-ukr.org
Українка подолала дистанцію 200 м брасом першою за 2:26.43, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
На другому місці фінішувала представниця Кореї Живон Янг, на третьому - угорка Ганна Жанкович.
Нагадаємо, що раніше у фінальному запливі на 100 м брасом з результатом 1:08.16 призер чемпіонату світу та Європи серед юніорів Малявіна фінішувала третьою, оновивши свій особистий рекорд.
Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.
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