Менеджер Кличко вважає, що реванш з Повєткіним можливий, але поки що "всі думки про Пулєва"

Про це він заявив кореспонденту Sportobx.ru.

- Повєткін провів відмінний бій, після якого Володимир відправив Олександру вітальну СМС з приводу такої яскравої перемоги, - сказав Бенте. - Теоретично, реванш Кличко-Повєткін можливий, якщо Олександр знову займе належну позицію. Немає проблем. Повєткін, як і раніше входить в еліту боксу. В майбутньому проведення такого бою, звичайно, можливо, але зараз ми повністю сконцентровані на поєдинку з Пулєвим на вельми непростій сутичці.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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