Українка Сухорукова виборола бронзу Юнацької Олімпіади в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У інтернаціонального дуету був дуже важкий матч в 1/8 фіналу, де їм дісталась найсильніша пара турніру. Проте, з перемогою в одне очко (10:9) боротьба у чвертьфіналі продовжилась. "Вікторія гарно спрацювалась зі своїм колегою. Трохи з турнірною сіткою не пощастило, адже нам траплялись найсильніші дуети. Але медаль є, тому все добре", - прокоментував виступ на змаганнях старший тренер збірної команди України Олександр Камінський.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.