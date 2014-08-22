Оприлюднено склад юнацької збірної України на турнір в Польщі

Для підготовки до турніру тренер команди Володимир Циткін викликав 18-х футболістів, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Найбільше представництво серед клубів, які делегували своїх гравців до національної команди, мають київське «Динамо», володимиро-волинський «BRW-ВІК», дніпропетровський «Дніпро» та запорізький «Металург» - по 3 футболісти.

Склад команди виглядає таким чином: воротарі - Юрій Гаврусевич («БРВ-ВІК», Володимир-Волинський), Вадим Шевчук («Металург», Запоріжжя); захисники - Іван Гергель, Едуард Матвєєнко (обидва − «Шахтар», Донецьк), Руслан Кошелєв («Дніпро», Дніпропетровськ), Микита Величенко («Металург», Запоріжжя), Дмитро Бондар («БРВ-ВІК», Володимир-Волинський), Юрій Завінський («Карпати», Львів); півзахисники - Сергій Косовський, Рєнат Мочуляк (обидва - «Динамо», Київ), Віталій Микитин («Карпати», Львів), Віктор Симчо (СДЮШОР, Ужгород), Олег Кожушко («Дніпро», Дніпропетровськ), Іван Калюжний («Металіст», Харків), Іван Антонюк («БРВ-ВІК», Володимир-Волинський); нападники - Даниїл Лісовий («Динамо», Київ), Джаба Фхакадзе («Дніпро», Дніпропетровськ), Ахмед Алібеков («Металург», Запоріжжя).

Юнацька збірна України потрапила до групи «B» міжнародного турніру «Syrenka Cup-2014», який триватиме з 26 по 29 серпня у Польщі. Суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Швеції, Північної Ірландії та Бельгії.

26 серпня збірна Швеції зустрінеться із командою Північної Ірландії, а українці проведуть матч із однолітками з Бельгії. Наступного дня переможці цих пар зіграють один з одним. А 29 серпня відбудуться фінальні матчі, де будуть розіграні перше, третє, п’яте та сьоме місця на турнірі.