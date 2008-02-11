Сестри Бондаренко тріумфували на турнірі в Парижі

Українські тенісистки Олена та Катерина БОНДАРЕНКО стали переможницями турніру WTA другої категорії 16 eme Open Gaz de France у Парному розряді з призовим фондом 600 тис. доларів США.

Про це повідомляється на сайті харківського тенісного Клубу «Тетра».

У фіналі українські тенісистки впевнено переграли чеську пару ХРДІНОВА/УГЛІРОВА: 6-1 6-4.

Це другий титул WTA, який сестри виграли разом. Першим був Відкритий чемпіонат Австралії. Крім того, в активі Олени БОНДАРЕНКО виграний разом з білоруською тенісисткою Анастасією ЯКИМОВОЮ турнір WTA в Стамбулі (2006).

Розмір винагороди сестер БОНДАРЕНКО на турнірі в Парижі становить 30 тис. доларів. За даними з інших джерел - 48 тис.

Вже відомо, що наступними змаганнями, у яких візьмуть участь Олена та Катерина, буде турнір в Антверпені з призовим фондом 600 тис. доларів.