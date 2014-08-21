"Зоря" зіграла внічию з "Феєноордом" у Лізі Європи

У Києві завершився перший матч раунду плей-офф квалификації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зіграла внічию з голландським "Фейєнордом" з Роттердама - 1:1.

Доля матчу вирішилася в середині першого тайму.

Команди активно розпочали гру і вже на 26-й хвилині луганчани відкрили рахунок. Дмитро Хомченовський покотив м'яч зі штрафного і Максим Білий влучно пробив у лівий від себе кут-1:0. Втім, вже через 12 хвилин, на 38-й, гості зрівняли результат. Люк Уілкшир прострілив з правого флангу і Мітчелл те Вреде завдав точний удар - 1:1.

У другому таймі голландці мали перевагу, але реалізувати хоча б один зі своїх моментів команда так і не змогла.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 28 серпня в Роттердамі.