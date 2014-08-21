Українець Кваша завоював бронзову медаль у стрибках у воду на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Кваша отримав за шість стрибків загальну суму балів 477,20.

Чемпіоном Європи у цьому виді програми став німець Патрік Хаусдінг, який вкрай невдало починав змагання і в одній з проміжних таблиць був на 12-му місці. Тим не менш, в підсумковому протоколі він виявився першим - 487,85. Другим фінішував росіянин Ілля Захаров - 483,20.

Ще один українець Олег Колодій посів підсумкове сьоме місце 435,30.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

На рахунку збірної України на даний момент вже 7 медалей (1-3-3).