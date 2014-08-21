Збірна України завоювала другу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону

17:19, 21 серпня 2014
Спорт
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Збірна України з біатлону завоювала другу медаль на літньому чемпіонаті світу, вигравши срібло у змішаній естафеті.

В первый день соревнований в Тюмени украинцы выиграли две медали / biathlonrus.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці зусиллями Ірини Ваврінец, Валентини Семеренко, Артема Прими та Сергія Семенова завершили змагання з результатом 1 година 15 хвилин 1,9 секунди. Чемпіонами світу у цій дисципліні стали біатлоністи Чехії, бронза на рахунку команди Словенії.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці виграли бронзу в змішаній естафеті серед юніорів.

Літній чемпіонат світу з біатлону проходить в Тюмені з 21 по 24 серпня.

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