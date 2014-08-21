Збірна України завоювала другу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону
17:19, 21 серпня 2014Спорт
0
Збірна України з біатлону завоювала другу медаль на літньому чемпіонаті світу, вигравши срібло у змішаній естафеті.
У перший день змагань у Тюмені українці виграли дві медалі / biathlonrus.com
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці зусиллями Ірини Ваврінец, Валентини Семеренко, Артема Прими та Сергія Семенова завершили змагання з результатом 1 година 15 хвилин 1,9 секунди. Чемпіонами світу у цій дисципліні стали біатлоністи Чехії, бронза на рахунку команди Словенії.
Як повідомляв УНІАН, раніше українці виграли бронзу в змішаній естафеті серед юніорів.
Літній чемпіонат світу з біатлону проходить в Тюмені з 21 по 24 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter