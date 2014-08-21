Українець Вороновський завоював срібло Юнацьких ігор у Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

На шляху до фіналу Денис впевнено подолав чотірьох суперників. Проте, у фінальній зустрічі у напруженій боротьбі наш спортсмен поступився французу Йону Міангу.

Таким чином, в активі юних олімпійців України вже є 9 нагород - 2 золоті, 3 срібні та 4 бронзових. Сьогоднішній день виявився для наших юних олімпійців вкрай продуктивним та багатим на здобутки. Українці вибороли відразу 5 медалей.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.