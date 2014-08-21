Українські біатлоністи завоювала бронзу у змішаній естафеті чемпіонату світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці виступали у цій гонці таким складом: Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Максим Івко, Артем Тищенко.

Перемогу здобула команда Чехії, за яку виступили Джессіка Жислова, Христина Черна, Адам Вацлавік і Томаш Вожик. Срібло на рахунку збірної Росії - Катерина Муралеєва, Крістіна Ільченко, Владислав Томілов та Іван Печенкін.

Як повідомляв УНІАН, літній чемпіонат світу з біатлону проходить в Тюмені з 21 по 24 серпня.