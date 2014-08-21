Українські біатлоністи завоювала бронзу у змішаній естафеті чемпіонату світу
16:54, 21 серпня 2014Спорт
0
У змішаній естафеті серед юніорів на першості світу з літнього біатлону збірна України завоювала бронзову нагороду.
У першій гонці чемпіонату світу збірна України завоювала бронзу / biathlonrus.com
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці виступали у цій гонці таким складом: Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Максим Івко, Артем Тищенко.
Перемогу здобула команда Чехії, за яку виступили Джессіка Жислова, Христина Черна, Адам Вацлавік і Томаш Вожик. Срібло на рахунку збірної Росії - Катерина Муралеєва, Крістіна Ільченко, Владислав Томілов та Іван Печенкін.
Як повідомляв УНІАН, літній чемпіонат світу з біатлону проходить в Тюмені з 21 по 24 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter