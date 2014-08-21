Тренер "Фейєнорда": дивно грати проти команди, місто якої постійно бомбардують

Про це повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Зокрема, тренер заявив: "Особисто я не боявся летіти в Україну, так і футболістів навряд чи можна чимось налякати. Ми приїхали в Київ, щоб грати у футбол. Ми - професіонали, а політикою нехай займаються інші люди. Хоча, чесно кажучи, трохи дивно грати проти команди, місто якої постійно бомбардують".

Говорячи про майбутнього суперника Рюттен зауважив: "Мені вдалося переглянути кілька матчів за участю цієї команди. Можна зробити висновок, що луганчани сильні колективною грою і їм достатньо складно забити. «Зоря» добре тримає м'яч і грамотно переходить з оборони в атаку".

Говорячи про причини скасування передматчевого тренування у Києві тренер зазначив: "Не шукайте тут іншого сенсу - ми вилітали пізніше, ніж планувалося, тому вирішили провести заняття на своїй навчально-тренувальній базі. Крім того, в Києві «Феєноорд» грав два роки тому, ми прекрасно знаємо, що газон стадіону буде у відмінному стані".

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в Києві відбудеться матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" прийматиме "Феєноорд". Матч-відповідь пройде у Роттердамі рівно за тиждень - 28 серпня.