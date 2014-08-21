Дзюдоїстка Дроздова принесла Україні восьму медаль Ігор в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Разом із спортсменами з Аргентини, Австрії, США, Кореї, Хорватії та Великобританії українка на шляху до медалі здобувала перемоги в попередніх змаганнях та чвертьфіналі, зупинившись лише у півфіналі змагань Юнацьких Олімпійських ігор. Українка виступала в "команді Дує" (Давід Дує

- французький дзюдоїст, дворазовий олімпійський чемпіон.). Золото завоювала "команда Рогге" (колишнього президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге), срібло - "команда Антоніуса Гесінка", чемпіона Олімпійських ігор, дворазового чемпіона свту та 21-разового чемпіона Європи.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент у збірної України вісім медалей - по 2 золота й срібла, та 4 бронзи.