Кличко-молодший сильно мотивований і боїться програти Пулєву

Про це він заявив на прес-конференції, що відбулася в австрійському Гоїнгу, повідомляє sportbox.ru.

"Все йде за планом. Підлаштовуюсь під стиль Пулєва, - сказав Кличко. - Я як і раніше сильно мотивований. І головні складова моєї мотивації - страх програти і боязнь злякатися. Це мотивує бути дисциплінованим, йти вперед. Мистецтво боксу полягає в тому, щоб домінувати на рингу так, щоб не залишити супернику жодного шансу".

Також Кличко позитивно охарактеризував свого опонента: "Пулєв - сильний, хороший боксер з відмінною технікою, впевнений у своїх силах, що він вже довів у ході першої прес-конференції. Знаю, що Пулєв підійде до цього бою в кращих кондиціях, бо це бій його життя, і для перемоги він докладе максимум зусиль. Пулєв займає лідируючі позиції в рейтингах всіх боксерських федерацій, а тому ми перевіримо його на рингу. Він боксував з дуже високими хлопцями, які вище мене - Олександром Димитренком та Олександром Устиновим. Однак у нього не було суперників, готових померти на рингу. З нетерпінням чекаю нашого бою і постараюся проявити себе в ньому краще, ніж коли-небудь. Як показав недавній бій Ернандес - Арслан, найкраща перемога - перемога нокаутом".

Крім того, Кличко згадав і про свій самий важкий нокаут, з коли-небудь отриманих на ринзі: "Самий потужний удар я пропустив в бою з південноафриканцем Коррі Сандерсом. Потрясіння від ще двох боксерів, яким я пограв, Леймона Брюстера і Росса П'юріті, не були настільки відчутними".

У той же час, тренер Кличка американський фахівець Джонатон Бенкс зазначив: "Останні бої Кличка були кращими. І наше завдання зробити Кличко ще краще".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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